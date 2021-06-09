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09 июня 2021, 11:58 41

В МВД упростили выдачу водительских прав переселенцам

09 июня 2021, 11:58 41
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Фото из открытых источников
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Сервисные центры Министерства внутренних дел упростили выдачу водительских прав переселенцам без прописки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение на сайте МВД.

Отмечается, что теперь сервисные центры МВД регистрируют авто и выдают водительское удостоверение всем внутренне перемещенным лицам.

Принятые изменения предусматривают возможность переселенцам без зарегистрированного основного места жительства получать в сервисных центрах МВД следующие услуги:

  • сдавать экзамены на право управления транспортными средствами;
  • менять и восстанавливать водительское удостоверение;
  • регистрировать и перерегистрировать транспортные средства.

В таком случае в пакет документов дополнительно предоставляется справка о взятии на учет внутренне перемещенной лица, в которой указано фактическое место жительства. Также администратору сервисного центра МВД можно предъявить справку в электронном формате через приложение "Дия".

Напомним, ранее стало известно, сколько переселенцев проживают на оккупированной территории.

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