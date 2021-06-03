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03 июня 2021, 16:26 3

В Украине началась запись на COVID-вакцинацию для переселенцев

03 июня 2021, 16:26 3
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Рixabay
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В Украине стартовала запись на прививки против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что записаться могут те лица, которые относятся к приоритетным группам, вакцинация которых сейчас происходит в Украине - в первую очередь пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0 800 60 20 19. Во время разговора оператору необходимо сообщить о своем населенном пункте (уточнив, что сейчас он является временно оккупированным), указать данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки.

Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.

Иммунизация будет осуществляться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививки на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, кому и где можно привиться от COVID-19 в ближайшие выходные.

коронавирус Украина вакцина переселенцы вакцинация

 
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