Переселенцам разрешили без прописки получать права и регистрировать автомобиль

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Кабмин разрешил переселенцам из временно оккупированных территорий получать водительское удостоверение и регистрировать транспортные средства без прописки

Об этом стало известно из трансляции заседания правительства, передает RegioNews.

В частности, были внесены изменения в постановления от 8 мая 1993 года №340 и 7 сентября 1998 года №1388.

Нововведение позволит переселенцам получать водительское удостоверение и регистрировать автомобиль при условии предоставления справки о постановке на учет в качестве переселенцев.

Для этого им нужно приложить справку о постановке на учет или показать ее в электронной форме на портале "Дія".

Напомним, ранее сообщалось, что Рада хочет упростить выдачу паспортов жителям ОРДЛО и Крыма.