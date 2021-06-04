14:59  04 июня
СМИ узнали, когда могут назначить нового пресс-секретаря Зеленского
15:32  04 июня
В Минздраве рассказали о количестве утилизированных COVID-вакцин
18:18  04 июня
Сутки в зоне ООС: два обстрела из минометов, без боевых потерь
UA | RU
UA | RU
04 июня 2021, 15:02 253

Рада может разрешить переселенцам получать пенсии в отделениях "Укрпочты"

04 июня 2021, 15:02 253
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий рекомендует депутатам поддержать законопроект №4014, который позволит переселенцам получать пенсии в отделениях "Укрпочты"

Об этом сообщает пресс-служба парламента, передает RegioNews.

Согласно проекту закона, внутренне перемещенные лица могут получать пенсии и социальные пособия в отделениях "Укрпочты" и в государственных банках.

Для этого переселенцы должны зарегистрироваться по месту фактического проживания.

Члены комитета приняли вывод, которым рекомендуют Верховной Раде принять законопроект №4014 в первом чтении", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что переселенцам разрешили без прописки получать права и регистрировать автомобиль.

Верховная Рада переселенцы пенсия Укрпочта пенсионеры

В Минсоцполитики планируют повышение пенсий военнослужащим
04 июня 2021, 13:04
В Украине началась запись на COVID-вакцинацию для переселенцев
03 июня 2021, 16:26
Пожары на Луганщине: после отчета ВСК Рада предлагает уволить руководителя области
03 июня 2021, 15:11
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram