Рада может разрешить переселенцам получать пенсии в отделениях "Укрпочты"
Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий рекомендует депутатам поддержать законопроект №4014, который позволит переселенцам получать пенсии в отделениях "Укрпочты"
Об этом сообщает пресс-служба парламента, передает RegioNews.
Согласно проекту закона, внутренне перемещенные лица могут получать пенсии и социальные пособия в отделениях "Укрпочты" и в государственных банках.
Для этого переселенцы должны зарегистрироваться по месту фактического проживания.
Члены комитета приняли вывод, которым рекомендуют Верховной Раде принять законопроект №4014 в первом чтении", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что переселенцам разрешили без прописки получать права и регистрировать автомобиль.