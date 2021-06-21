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В ООН подсчитали переселенцев в Украине
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21 июня 2021, 15:47 237

В ООН подсчитали переселенцев в Украине

21 июня 2021, 15:47 237
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Фото из открытых источников
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Сейчас в Украине насчитывается 700 тысяч внутренне перемещенных лиц и около 5 тысяч беженцев

Об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев, пишет RegioNews.

В Украине насчитывается 700 тыс. внутренне перемещенных лиц и около 5 тыс. беженцев и искателей убежища", — написано в отчете.

Всего же в мире сейчас 82,4 миллиона человек являются вынужденными переселенцами.

Количество вынужденно перемещенных лиц в мире сегодня чрезвычайное-это примерно вдвое больше, чем население Украины. И за каждой цифрой стоит отдельная девочка или мальчик, женщина или мужчина, которых заставили покинуть свой дом, собрать все вещи, которые они могут нести, и искать защиты в новой общине", — заявила глава Агентства ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

Напомним, в Украине официально зарегистрировано полтора миллиона внутренне перемещенных лиц. Из них около миллиона переселенцев физически проживают на оккупированной территории.

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