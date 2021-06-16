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16 июня 2021, 17:41 10

Украинцам разрешили открывать счета в банках по документам в "Дії"

16 июня 2021, 17:41 10
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Фото из открытых источников
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Национальный банк Украины разрешил открывать счета в банках при помощи электронного паспорта, паспорта для выезда за границу и свидетельства о рождении в приложении "Дія"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт регулятора.

Согласно сообщению, НБУ нормировал ряд вопросов, связанных с открытием банковских счетов.

В частности, регулятор разрешил во время открытия счетов предъявлять банковскому работнику е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов с использованием мобильного приложения "Дия".

Кроме того, НБУ расширил возможности использования счетов условного хранения (эскроу). Отныне такие счета могут открывать частные нотариусы для принятия денежной суммы долга от должника.

Напомним, ранее стало известно, когда запустят COVID-сертификат в "Дие".

Дія НБУ банки Нацбанк счет

 
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