На вакцины от COVID потратили 7,9 млрд грн, еще 2,6 млрд грн неиспользованные, - председатель Счетной палаты

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Министерство здравоохранения уже потратило на вакцинацию 7,9 млрд грн, еще 2,6 млрд грн остаются неиспользованными

Об этом заявил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя ситуацию с использованием средств на закупку вакцин от COVID-19, передает RegioNews со ссылкой на сайт Счетной палаты.

Валерий Пацкан отметил, что до конца июня Минздрав должен использовать 10,5 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19, и сегодня по бюджетной программе уже уплачено 7,9 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн в начале июня.

Он отметил, что из этих средств 7,8 млрд грн оплачено за закупку вакцины, 41 млн грн – шприцов; 3,8 млн грн – раствора и 18 млн грн - контейнеров для сбора медицинских отходов.

За эти средства планируется закупить 38 млн доз вакцин. Средняя стоимость вакцины со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете, - почти 276 грн, - добавил глава Счетной палаты.

Он подчеркнул, что в последние недели наметилась положительная динамика в вакцинировании населения.

Так же должны быть изменения и в использовании бюджетных средств, предусмотренных на закупку вакцины. И важно, чтобы средства расходовались эффективно, - добавил председатель Счетной палаты.

Как сообщалось, 31 мая ГП "Медзакупки" обратилось в суд в отношении пени с фармацевтической группы "Лекхим" за просроченные поставки ковид-вакцин.

Ранее, 25 мая стало известно, что на вакцинацию от коронавируса в Украине выделят 3 миллиарда. Украинское правительство приняло постановление, согласно которому утвержден порядок распределения бюджетных назначений на мероприятия, связанные с вакцинацией населения и предотвращением распространения болезни COVID-19.