В Украине новый рекорд вакцинации, больше 80 тысяч человек за сутки

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За прошедшие сутки в Украине сделали 81 713 прививок от коронавируса, это очередной рекорд от начала кампании вакцинации

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Новый рекорд привитых! 81 713 человек привито против COVID-19 за сутки 17 июня 2021 года. Одну дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированы - 23 743 человек", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что за прошедшие сутки работали 618 мобильных бригад и 964 пунктов вакцинации.

По состоянию на 17 июня в лист ожидания на прививку от COVID-19 записались 707 599 человек.

Всего в Украине вакцинировали уже 1 652 055 граждан, из них получили одну дозу 1 652 053 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины 337 345 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за сутки вакцинировано более 76 тысяч человек.