На Киевщине подпольно сбывали государственную вакцину: проведено шесть обысков

Фото: Нацполиция

На Киевщине полицейские осуществили 6 санкционированных обысков в помещениях одного из психоневрологических интернатов области и в административных помещениях ОТГ по факту незаконной продажи COVID-вакцин

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Так, в рамках программы COVAX ряд учреждений получили вакцину для прививки незащищенных слоев населения. Однако, должностные лица Интерната и Бородянского поселкового совета препараты продавали лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев І и ІІ этапов вакцинации.

Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды должностными лицами за распространение вакцин", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто два уголовных производства. Должностным лицам грозит лишение свободы от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Напомним, что в центрах вакцинации сделали более 30 тысяч прививок против COVID за прошедшие выходные. Также сообщалось, что в киевском МВЦ отменили COVID-вакцинацию в ближайшие выходные.