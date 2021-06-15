08:52  15 июня
В Украине зафиксировали 1014 новых случаев коронавируса
10:39  15 июня
В НАПК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко
18:01  15 июня
Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли силы ВСУ и запускали беспилотник
UA | RU
UA | RU
15 июня 2021, 15:32 1869

На Киевщине подпольно сбывали государственную вакцину: проведено шесть обысков

15 июня 2021, 15:32 1869
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

На Киевщине полицейские осуществили 6 санкционированных обысков в помещениях одного из психоневрологических интернатов области и в административных помещениях ОТГ по факту незаконной продажи COVID-вакцин

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Так, в рамках программы COVAX ряд учреждений получили вакцину для прививки незащищенных слоев населения. Однако, должностные лица Интерната и Бородянского поселкового совета препараты продавали лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев І и ІІ этапов вакцинации.

Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды должностными лицами за распространение вакцин", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто два уголовных производства. Должностным лицам грозит лишение свободы от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Напомним, что в центрах вакцинации сделали более 30 тысяч прививок против COVID за прошедшие выходные. Также сообщалось, что в киевском МВЦ отменили COVID-вакцинацию в ближайшие выходные.

вакцина ОТГ вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua