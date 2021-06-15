В Сумах Центр массовой вакцинации не работает из-за нехватки вакцины

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В Сумской области Центр массовой вакцинации населения не работает из-за недостаточного количества вакцины от COVID-19

Об этом во время брифинга сообщила заместитель главы управления здравоохранения Сумской ОГА Галина Хомета, передает RegioNews.

По ее словам, дозы препарата CoronaVac, которые поступают в область, быстро расходятся на вакцинацию коллективов.

Рассматривается вопрос открытия центра вакцинации населения на базе молодежного центра "Романтика". Этот вопрос обсуждался с городскими властями. Поэтому, когда будет достаточное количество вакцины для иммунизации, конечно, будем открывать", - сказала она.

Галина Хомета добавила, что всех граждан, котоые записались в очередь через приложение "Дыя" или через горячую линию Минздрава, вакцинируют на пунктах вакцинации в выходные. По ее словам, на сегодня в области осталось 7 516 доз вакцины.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском МВЦ отменили COVID-вакцинацию в ближайшие выходные.