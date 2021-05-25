На вакцинацию от коронавируса в Украине выделят 3 миллиарда

Фото: из открытых источников

Украинское правительство приняло постановление, согласно которому утвержден порядок распределения бюджетных назначений на мероприятия, связанные с вакцинацией населения и предотвращением распространения болезни COVID-19

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Отмечается, что всего по данной программе предусмотрено финансирование в размере 3 млрд гривен.

Как говорится в сообщении министерства, в соответствии с указанным порядком определяется:

механизм предоставления обращений распределение бюджетных назначений;

ответственность главных распорядителей за целевое и эффективное использование бюджетных средств;

проведение мониторинга информации об использовании этих средств и представление соответствующих материалов правительству и Комитету Верховной Рады по вопросам бюджета.

Напомним, ранее Кабинет министров принял постановление, которым перераспределил в государственном бюджете 6,5 млрд грн за счет уменьшения финансирования программы медицинских гарантий для граждан "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения". Эти деньги выделили Минздраву дополнительно на закупку вакцин.