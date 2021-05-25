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25 мая 2021, 15:32 38

На вакцинацию от коронавируса в Украине выделят 3 миллиарда

25 мая 2021, 15:32 38
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Фото: из открытых источников
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Украинское правительство приняло постановление, согласно которому утвержден порядок распределения бюджетных назначений на мероприятия, связанные с вакцинацией населения и предотвращением распространения болезни COVID-19

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Отмечается, что всего по данной программе предусмотрено финансирование в размере 3 млрд гривен.

Как говорится в сообщении министерства, в соответствии с указанным порядком определяется:

  • механизм предоставления обращений распределение бюджетных назначений;
  • ответственность главных распорядителей за целевое и эффективное использование бюджетных средств;
  • проведение мониторинга информации об использовании этих средств и представление соответствующих материалов правительству и Комитету Верховной Рады по вопросам бюджета.

Напомним, ранее Кабинет министров принял постановление, которым перераспределил в государственном бюджете 6,5 млрд грн за счет уменьшения финансирования программы медицинских гарантий для граждан "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения". Эти деньги выделили Минздраву дополнительно на закупку вакцин.

Кабмин Минфин бюджет вакцина финансы

 
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