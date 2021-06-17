Обращение к Конгрессу США в Раде отложили на осень

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В Раде решили отложить на осень принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Верховная Рада перенесла на осень проект постановления об обращении парламента к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№ 5380),.

Мы вместе решили с господином Гончаренко отложить это на осень, чтобы дождаться результатов визита президента Украины в США. Это постановление - это политическое заявление, необходимое для расширения возможностей для Украины, в частности для предоставления отдельных программ военной помощи. Принятие такого заявления на самом деле есть мощным сигналом, но пока дипломаты советуют повременить с этим, - сказал Арахамия.

Как сообщалось, нардеп Качура предполагал, что на пятницу могут созвать внеочередное заседание Рады ради единого вопроса - для рассмотрения постановления об обращении в Конгресс США.