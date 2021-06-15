Оппозиция внесла в Раду альтернативный законопроект об олигархах

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Группа народных депутатов из оппозиционных фракций зарегистрировала в парламенте законопроект о деолигархизации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады

Речь идет о проекте закона №5599-1 "О деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных влияний и социальной ответственности бизнеса".

Его зарегистрировали на сайте парламента сегодня и передали на рассмотрение руководству парламента.

Среди авторов документа - народные депутаты Николай Княжицкий, Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская Солидарность"), Андрей Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров ("Голос"), Сергей Власенко, Александр Абдуллин, Иван Крулько ("Батькивщина").

Текста законопроекта на сайте Рады пока не обнародовали.

Напомним, 2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах. Также сообщалось, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине сейчас готовится ряд законодательных инициатив по деолигархизации.