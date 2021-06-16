Полиция проводит обыски в помещениях бухгалтерии ЧАО "АвтоКрАЗ" в Кременчуге

Фото: Telegram-канал "Кременчуг оперативный"

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, передает RegioNews.

По поводу невыплаты заработной платы в полиции Полтавщины за помощью обратились 250 бывших работников ЧАО "АвтоКрАЗ", следователи полиции, под процессуальным руководством Полтавской облпрокуратуры, открыли уголовное производство.

По информации Управления Гоструда в Полтавской области, задолженность по выплате заработной платы работникам этого предприятия составляет около 100 млн грн.

Выяснено, что служебные лица предприятия в течение 6 месяцев не допускают инспекторов труда для проведения контрольных мероприятий. Кроме того, они без объяснения причин не предоставили в полном объеме временный доступ следователю к документам относительно начисления и выплаты заработной платы, указанных в определении суда. Поэтому в рамках досудебного расследования в уголовном производстве 16 июня следователями и оперативными работниками полиции области, под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры, с привлечением работников батальона полиции особого назначения, проводится санкционированный судом обыск в помещениях бухгалтерии ЧАО "АвтоКрАЗ" в Кременчуге, - сообщил Артем Родыгин, заместитель начальника полиции Полтавщины.

Также проводятся судебно-экономические экспертизы по определению размера задолженности по выплате зарплаты работникам и возможности осуществить эти выплаты. По результатам служебным лицам будет сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.

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