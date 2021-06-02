08:54  02 июня
COVID-19 в Украине: за сутки выявили более двух тысяч новых случаев заражения
11:48  02 июня
В Украине начали действовать новые требования к декларированию ценных бумаг
08:09  02 июня
Ситуация на Донбассе: в ООС рассказали о нарушении режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
02 июня 2021, 15:30 19

Правительство обещает сокращение дефицита бюджета и госдолга уже через два года

02 июня 2021, 15:30 19
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В утвержденных Правительством Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетной декларации на 2022-2024 годы предусматривается, среди прочего, сокращение дефицита бюджета и государственного долга

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Украина присоединилась к более чем 100 странам мира, которые внедряют среднесрочное бюджетное планирование.

На этой неделе правительство утвердило два крайне важных документа: Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. В этих документах люди смогут увидеть в перспективе трех лет, на что именно пойдут их налоги, - сообщил глава Правительства.

Он отметил, на что следует обратить внимание в этих документах.

- Дефицит бюджета сократится почти вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года.

- Государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП. Это значит, что мы меньше будем тратить на обслуживание долгов и больше будем тратить на медицину, оборону и образование.

- Рост зарплат в следующие 3 года составит примерно 8-10% в год (с учетом инфляции).

- Инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 составит 6,2%.

- Будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн.

- Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста экономики фактически в 5% ежегодно, - написал Шмыгаль.

Как сообщалось, согласно опросу, 60% граждан Украины оценивают экономическую ситуацию в стране как плохую, Экономическую ситуацию в Украине положительно оценивают лишь 5% граждан.

22 мая сообщалось, что Правительство направит в регионы почти два миллиарда гривен на социалку. Кабинет министров Украины выделит 1,7 миллиарда гривен в регионы Украины для выполнения программы социально-экономического развития.

Кабмин бюджет госдолг дефицит Денис Шмыгаль экономика

Нардепы получили более трех миллионов госпомощи в 2020 году - ОПОРА
02 июня 2021, 14:19
Следователи сообщили о подозрении чиновнику "Укрзализныци" в присвоении 750 тысяч госсредств
02 июня 2021, 10:39
Стало известно, сколько доходов поступило в госбюджет в этом году
01 июня 2021, 16:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua