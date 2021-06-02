Правительство обещает сокращение дефицита бюджета и госдолга уже через два года

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

На этой неделе правительство утвердило два крайне важных документа: Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. В этих документах люди смогут увидеть в перспективе трех лет, на что именно пойдут их налоги, - сообщил глава Правительства.

Украина присоединилась к более чем 100 странам мира, которые внедряют среднесрочное бюджетное планирование.

Он отметил, на что следует обратить внимание в этих документах.

- Дефицит бюджета сократится почти вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года.

- Государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП. Это значит, что мы меньше будем тратить на обслуживание долгов и больше будем тратить на медицину, оборону и образование.

- Рост зарплат в следующие 3 года составит примерно 8-10% в год (с учетом инфляции).

- Инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 составит 6,2%.

- Будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн.

- Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста экономики фактически в 5% ежегодно, - написал Шмыгаль.