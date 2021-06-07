14:57  07 июня
У Лукашенко забрали звание почетного доктора КНУ им. Шевченко
11:47  07 июня
Зеленский хочет сделать из Чернобыля "зону возрождения"
18:02  07 июня
Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет
UA | RU
UA | RU
07 июня 2021, 19:44 16

Кабмин смягчил карантинные ограничения в Украине, - постановление

07 июня 2021, 19:44 16
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров Украины смягчил карантинные ограничения, разрешив, в частности, проведение массовых мероприятий (в частности в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания)

Это закреплено постановлением Кабмина №583 от 2 июня 2021 года, передает RegioNews.

Массовые мероприятия разрешены с условием пребывания одного человека на 4 кв. м площади здания, территории или наполненности залов свыше двух третей мест (размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом).

Кроме этого, ограничения не применяются при наличии у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Разрешается также прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с заполняемостью залов не более чем две трети мест.

Кроме того, "зеленый" уровень эпидопасности будут устанавливать, если количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней - меньше, чем 75, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирование на антиген менее чем 4%, количество тестирований методом ПЦР или экспресс-тестирования в течение последних семи дней на 100 тыс. население - более 300 и на всей территории Украины нет регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности.

Как сообщалось, по информации Минздрава, сегодня к показателям "зеленой" зоны приблизились уже 17 областей. По состоянию на 7 июня все области Украины и Киев находятся в "желтой” зоне эпидемической опасности.

зеленая зона Кабмин карантин Ограничение COVID-19

ФОПы начнут получать карантинные выплаты уже на этой неделе - Кабмин
07 июня 2021, 15:31
В Украине за сутки привито от COVID-19 более 40 тыс. человек
06 июня 2021, 12:23
В Украине зафиксировано менее тысячи новых случаев заболевания COVID-19
06 июня 2021, 10:52
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua