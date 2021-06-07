Кабмин смягчил карантинные ограничения в Украине, - постановление

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Кабинет Министров Украины смягчил карантинные ограничения, разрешив, в частности, проведение массовых мероприятий (в частности в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания)

Это закреплено постановлением Кабмина №583 от 2 июня 2021 года, передает RegioNews.

Массовые мероприятия разрешены с условием пребывания одного человека на 4 кв. м площади здания, территории или наполненности залов свыше двух третей мест (размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом).

Кроме этого, ограничения не применяются при наличии у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Разрешается также прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с заполняемостью залов не более чем две трети мест.

Кроме того, "зеленый" уровень эпидопасности будут устанавливать, если количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней - меньше, чем 75, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестирование на антиген менее чем 4%, количество тестирований методом ПЦР или экспресс-тестирования в течение последних семи дней на 100 тыс. население - более 300 и на всей территории Украины нет регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности.

Как сообщалось, по информации Минздрава, сегодня к показателям "зеленой" зоны приблизились уже 17 областей. По состоянию на 7 июня все области Украины и Киев находятся в "желтой” зоне эпидемической опасности.