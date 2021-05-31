13:25  31 мая
Кабинет министров назначил нового директора порта "Южный"
17:48  31 мая
Правительство назначило своего представителя в наблюдательном совете "Нафтогаза": кто им стал
08:09  31 мая
На Донбассе стреляли из запрещенных вооружений: зафиксировано четыре нарушения со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
31 мая 2021, 16:52 123

Почти 70 тысяч жителей Полтавы останутся без горячей воды

31 мая 2021, 16:52 123
Читайте також українською мовою
Фото: Суспільне
Читайте також
українською мовою

В Полтаве сегодня, 31 мая почти на три недели отключат горячую воду, поскольку крупнейшая в городе котельная временно не будет работать

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По словам спикера предприятия "Полтаватеплоэнерго" Александра Цыганока, это делают для того, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

Котельную на улице Циолковского отключат для ремонта. Она обеспечивает теплом и горячей водой более 68 тысяч жителей Полтавы.

Известно, что подачу горячей воды прекратят в микрорайоны Сады-1, Сады-2 и Огневка.

Напомним, 20 мая в Луцке полностью отключили горячую воду для 39 тысяч жителей.

Полтава коммунальные услуги коммунальщики отключение горячая вода

На Полтавщине запустили телемедицину
26 мая 2021, 17:46
В Мукачево из-за аварии без воды остались жители 60 улиц
24 мая 2021, 11:57
В Луцке полностью отключили горячую воду
22 мая 2021, 16:37
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram