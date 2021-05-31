Почти 70 тысяч жителей Полтавы останутся без горячей воды
В Полтаве сегодня, 31 мая почти на три недели отключат горячую воду, поскольку крупнейшая в городе котельная временно не будет работать
Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.
По словам спикера предприятия "Полтаватеплоэнерго" Александра Цыганока, это делают для того, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.
Котельную на улице Циолковского отключат для ремонта. Она обеспечивает теплом и горячей водой более 68 тысяч жителей Полтавы.
Известно, что подачу горячей воды прекратят в микрорайоны Сады-1, Сады-2 и Огневка.
Напомним, 20 мая в Луцке полностью отключили горячую воду для 39 тысяч жителей.
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