Вилла в Испании и дома под Киевом: что депутаты "забыли" указать в своих декларациях

Стоимость "забытых" состояний составляет десятки миллионов гривен

Стоимость "забытых" состояний составляет десятки миллионов гривен

Фото: из открытых источников

Журналисты программы "Схемы" исследовали, кто из народных избранников забыл указать все свое состояние в ежегодных декларациях, которые подавали нардепы.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на программу "Схемы".

Так, народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов в декларации за 2020 год "забыл" указать гражданскую жену и ее многочисленное имущество: коттеджи под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и ряд компаний.

По информации журналистов, на гражданскую жену Инну Журбу записаны два имения под Киевом в коттеджном городке "Солнечная долина" - один на 600 квадратных метров, другой на 1330 кв. м.

Кроме того, у нее есть 27 земельных участков на Киевщине общей площадью почти 113 гектаров. В мае прошлого года женщина также стала владелицей 8 квартир и 8 паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.

Квадратный метр площади в этом доме стоит более 2000 долларов. Таким образом, Журба может владеть квартирами на сумму в 48 миллионов гривен", - говорится в программе.

Также отмечается, что женщина совладеет рядом фирм. В частности, у нее - 60% уставного капитала у компании по управлению недвижимым имуществом в столице - "Центр да Винчи". Указанная фирма имеет в собственности более половины зданий в центре Киева, недалеко от посольств Франции, Италии и Словакии. Кроме того, компания имеет три десятка паркомест в этом доме.

В то же время сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов не задекларировал двухэтажный особняк в Испании, которым вместе с женой он владеет с 2013 года. Поместье Герасимова и его жены Натальи Бухаловой находится в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря. Его площадь составляет 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы.

Журналисты отмечают, что владельцем виллы Герасимов стал в 2013 году, но ни разу не внес ее в декларацию. С 2014 года Герасимов является депутатом Верховной Рады. Стоимость дома может достигать более 10 миллионов гривен.

Напомним, что Зеленский задекларировал 336 тысяч зарплаты, 4,6 миллиона роялти и взнос на памятник Каденюку.