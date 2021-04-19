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19 апреля 2021, 16:44 17

Минфин Украины рассчитывает получить транш МВФ в сентябре – министр

19 апреля 2021, 16:44 17
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Сергей Марченко утверждает, что в переговорах есть прогресс
Сергей Марченко утверждает, что в переговорах есть прогресс
Фото из открытых источников
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Министерство финансов Украины рассчитывает на завершение переговоров с Международным валютным фондом в июле и предоставление транша в сентябре этого года.

Об этом сообщил глава министерства Сергей Марченко в интервью интернет-изданию Lb.ua, передает RegioNews.

Это (сентябрь – ред.) - хороший вариант, к которому мы идем. Пока есть прогресс, и я хочу быть в этом случае оптимистом, - сказал Марченко.

По словам Марченко, Украина не может себе позволить значительное расширение дефицита госбюджета.

После подписания меморандума мы дали согласие на то, что в 2022 году у нас дефицит будет 3,5%. Мы уже подготовили бюджетную декларацию, где фигурирует дефицит в 3,5%. И, конечно, если бы у нас были диверсифицированы источники покрытия дефицита, то можно было бы ставить вопрос о большем дефиците, - добавил министр.

Он отметил, что мы "не можем позволить влияние фискальной роли государства на экономику.

Некоторые страны расширяют дефициты, некоторые сужают... Мы, к сожалению, не можем позволить существенное влияние фискальной роли государства на экономику - то, что могут позволить себе США или страны ЕС. Наши источники заимствований, к сожалению, весьма ограничены - все зависит от того, есть программа с МВФ или нет, есть ВБ или нет, есть макрофин от ЕС или нет, - отметил он.

Как сообщалось ранее, Нацбанк ожидает в текущем году два транша от МВФ - глава НБУ. Объемы пока неизвестны.

В конце марта глава Минфина о переговорах с МВФ отметил, что "мы в активной стадии". В переговорах формулируют будущие обязательства.

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