Глава Минфина Марченко подал декларацию: чем владеет

Марченко получил 491 тыс. грн зарплаты в Минфине

Марченко получил 491 тыс. грн зарплаты в Минфине

Фото: Сайт Минфина

Министр финансов Сергей Марченко в 2020 году получил 537,5 тыс. грн доходов, зарплата министра составляла 491 тыс. грн.

Об этом показывает его годовая декларация за прошлый год, пишет RegioNews.

Согласно декларации, Марченко получил 491 тыс. грн зарплаты в Минфине.

Также он указал 77 тыс. грн на счету в Приватбанке.

Жена Марченко задекларировала 514,8 тыс. грн зарплаты, 10 тыс. долл. наличными и 50 тыс. грн на счету Приватбанка.

Вместе с дочерью (по 50%) министр владеет квартирой в Киеве площадью 84,6 кв.м, жена владеет еще одной, площадью 40,3 кв.м.

Также Марченко владеет автомобилем Audi A7 2017 выпуска.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Минэнерго задекларировал почти 12 млн по процентам в Ощадбанке.