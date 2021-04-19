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19 апреля 2021, 14:59 7

В Минфине хотят изменить Налоговый кодекс

19 апреля 2021, 14:59 7
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Изменения будут касаться уклонения от уплаты налогов
Изменения будут касаться уклонения от уплаты налогов
Фото из открытых источников
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Министерство финансов готовит пакет изменений в Налоговый кодекс Украины.

Как пишет RegioNews, об этом в интервью LB.ua рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

По словам Марченко, изменения будут касаться уклонения от уплаты налогов.

"Мы готовим пакет изменений в Налоговый кодекс. В ближайшее время будем подавать. Я не буду пока раскрывать детали, но мы хотим сделать так, чтобы те, кто был "очень хитро сделанный", платили налоги в нашей стране ... Все, кто уклонялся от уплаты налогов по Налоговому кодексу. Мы заполним пробелы, которые были созданы за последние годы", - сказал Марченко.

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроекты о растаможке "евроблях".

Украина Минфин налог кодекс Сергей Марченко

 
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