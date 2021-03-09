В Минэкономики рассказали, сколько денег поступило в госбюджет от продажи спиртзаводов

На прошлой неделе Фонд госимущества продал Вишняковский (Полтавская область) и Тхоровский (Киевская область) заводы

На прошлой неделе Фонд госимущества продал Вишняковский (Полтавская область) и Тхоровский (Киевская область) заводы

Рixabay

Фонд государственного имущества за прошедшую неделю получил более 175 миллионов гривен от приватизации спиртзаводов государственного предприятия "Укрспирт".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, пишет RegioNews.

"На прошлой неделе были приватизированы еще 2 объекта спиртовой отрасли", - говорится в сообщении.

В частности, 4 марта состоялся аукцион по продаже Вишняковского спиртзавода в Полтавской области. Стартовая цена объекта во время торгов выросла в 4,8 раза - до 101,2 миллиона гривен.

Также 5 марта был приватизирован Тхоровский спиртзавод на Киевщине, цена которого во время аукциона выросла в 3,5 раза - до 75 миллионов гривен.

"Приватизация этих активов является частью демонополизации спиртовой отрасли, которая стартовала в 2020 году. По результатам прозрачных аукционов государственный бюджет должен получить около миллиарда гривень", - подчеркивает Минэкономики.

Напомним, ранее в Кабмине объяснили, почему в Украине в этом году не состоялась большая приватизация.