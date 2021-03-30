Мы в активной стадии, - глава Минфина о переговорах с МВФ

В переговорах сейчас формулируют будущие обязательства

В переговорах сейчас формулируют будущие обязательства

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Министр отмечает, что с МВФ остаются дискуссионными вопросы антикоррупционной политики, судебной реформы, рынка газа и электроэнергии.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции, посвященной итогам работы министра за год, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мы в активной стадии, серьезно продвинулись. В фискальной части нет проблемных вопросов. Остаются дискуссионными вопросы антикоррупционной политики, в том числе антикоррупционной инфраструктуры Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК), восстановление независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), также вопрос стоит относительно судебной реформы и идет активное обсуждение относительно рынка газа и электроэнергии, - сказал Марченко.

Он добавил, что на сегодня продолжается работа "над формулировкой наших будущих обязательств".

Как сообщалось 6 марта, в Минфине надеются на продолжение сотрудничества с МВФ. Министр финансов также заверил, что дефолта в Украине не будет.

Также 5 марта "слуга народа" Корниенко утверждал, что миссия МВФ вернется в апреле после завершения ограничения цены на газ. И ручное регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ к Украине.