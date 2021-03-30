11:50  30 марта
На Франковщине начали сворачивать мобильный COVID-госпиталь
12:30  30 марта
Полиция открыла дело из-за аварии поезда "Интерсити" под Запорожьем
19:11  30 марта
ООС: с начала суток – 7 нарушений режима тишины со стороны оккупантов
UA | RU
UA | RU
30 марта 2021, 16:18 6

Мы в активной стадии, - глава Минфина о переговорах с МВФ

30 марта 2021, 16:18 6
Читайте також українською мовою
В переговорах сейчас формулируют будущие обязательства
В переговорах сейчас формулируют будущие обязательства
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр отмечает, что с МВФ остаются дискуссионными вопросы антикоррупционной политики, судебной реформы, рынка газа и электроэнергии.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции, посвященной итогам работы министра за год, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мы в активной стадии, серьезно продвинулись. В фискальной части нет проблемных вопросов. Остаются дискуссионными вопросы антикоррупционной политики, в том числе антикоррупционной инфраструктуры Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК), восстановление независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), также вопрос стоит относительно судебной реформы и идет активное обсуждение относительно рынка газа и электроэнергии, - сказал Марченко.

Он добавил, что на сегодня продолжается работа "над формулировкой наших будущих обязательств".

Как сообщалось 6 марта, в Минфине надеются на продолжение сотрудничества с МВФ. Министр финансов также заверил, что дефолта в Украине не будет.

Также 5 марта "слуга народа" Корниенко утверждал, что миссия МВФ вернется в апреле после завершения ограничения цены на газ. И ручное регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ к Украине.

МВФ Минфин Сергей Марченко министр переговоры

Глава Минфина Марченко подал декларацию: чем владеет
29 марта 2021, 17:58
В Минэкономики рассказали, сколько денег поступило в госбюджет от продажи спиртзаводов
09 марта 2021, 13:49
Ожидаем транш МВФ в этом году - советник Президента по экономическим вопросам
01 марта 2021, 21:35
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Транзитный губернатор": почему Айну Тимчук считают временным эпизодом на Харьковщине
Испытания Баранова: как мэр Бердянска попал в политический ад
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua