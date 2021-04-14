У Донецкоблгаза забрали лицензию

Глава НКРЭКУ назвал действия газовой компании "диверсией"

Глава НКРЭКУ назвал действия газовой компании "диверсией"

Фото: 24 канал

Решение было принято на заседании НКРЭКУ 14 апреля, передает RegioNews.

Аннулировать ПАО "Донецкоблгаз" лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений, выданную в соответствии с постановлением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины, - говорится в решении.

НКРЭКУ по обращению ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" провела проверку на предмет соблюдения ПАО "ДОНЕЦКОБЛГАЗ" требований законодательства относительно осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного газа.

По результатам было установлено, что Лицензиат дважды в течение 2020 года не выполнил условия соответствующего договора по транспортировке природного газа, заключенного с ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", в части оплаты стоимости ежесуточных небалансов за газовые месяца октября, ноября и декабря 2020 года. Это привело к тому, что задолженность ПАО "ДОНЕЦКОБЛГАЗ" по состоянию на 16.03.2021 по урегулированию ежесуточных небалансов за указанные газовые месяца прошлого года составила 353,9 млн грн (с НДС) или 87,12 % от общей их стоимости.

Действия "ДОНЕЦЬКОБЛАГАЗА" - это не просто повторное нарушение лицензионных условий, это диверсия против потребителей, против страны. Ведь в прошлом месяце это предприятие отключало от газоснабжения теплокоммунэнерго несмотря на четкую позицию Регулятора, оператора газотранспортной системы, НАК "Нафтогаз Украины" относительно недопустимости таких отключений. Государству не нужен лицензиат, накапливающий долги перед оператором ГТС и отключающий теплокоммунэнерго, - подчеркнул Председатель НКРЭКУ В.Тарасюк во время рассмотрения этого вопроса на заседании Комиссии.

Как сообщалось 7 апреля, "Донецкоблгаз" самовольно остановил газоснабжение для 59 котельных - полиция открыла дело.

9 марта на Донетчине открыли 83 уголовных дела из-за отключения котельных.

Впоследствии Данилов заявил, что "Донецкоблгаз" могут вернуть государству, если обнаружат нарушения. Выяснилось, что владельцами "Донецкоблгаза" являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге.

19 марта введены санкции СНБО против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаза". На 49,99% акций "Донецкоблгаза" суд наложил арест.