Введены санкции СНБО против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаза"

На 49,99% акций "Донецкоблгаза" суд наложил арест

На 49,99% акций "Донецкоблгаза" суд наложил арест

Фото из открытых источников

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции в отношении двух компаний из Гонконга (Китай), которые являются владельцами 49,9% "Донецкоблгаза".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО, передает RegioNews.

Кроме того, две компании из Гонконга, которые являются владельцами 49,9%" Донецкоблгаза", которые на прошлом заседании СНБО рассматривались, также попали под полный комплект санкций. Мы не можем допустить, чтобы подавали тепло, тем более на часть, где очень сложная ситуация, и манипулировали таким образом, чтобы прекратили, как вы знаете, 13 марта, если я не ошибаюсь, газоснабжение на часть Донецкой области, - сказал Данилов.

В свою очередь пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что СБУ расследует незаконные действия должностных лиц "Донецкоблгаза".

Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц "Донецкоблгаза", направленных на повреждения объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение, - говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицируются по ст.113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины

Отмечается, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 49,99% акций "Донецкоблгаза".

Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ. Решением суда права передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), - добавили в ведомстве.

Также судом принято решение о передаче арестованных акций "Донецкоблгаза" в НАК "Нафтогаз Украины".

Компания должна организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА, - подытожили в СБУ.

Как сообщалось, Совет нацбезопасности ввел санкции в отношении 19 компаний по недропользованию. Также СНБО инициировал аудит всех разрешений на недропользование, которые выдавались от 1994 года.

Кроме этого, СНБО ввел жесткие санкции против 27 экс-чиновников. Представления были осуществлены от Кабмина и СБУ.

СНБО поручил проанализировать все указы Януковича. Об этом принято протокольное решение.