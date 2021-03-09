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09 марта 2021, 12:57 28

На Донбассе открыли 83 уголовных производства из-за отключения котельных

09 марта 2021, 12:57 28
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Ранее "Донецкоблгаз" отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго"
Ранее "Донецкоблгаз" отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго"
Рixabay
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По факту отключения котельных в Донецкой области зарегистрированы 82 уголовных производства по ст. 356 УК Украины и уголовное производство по ч. 2 ст. 384 УК.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко, передает пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram, пишет RegioNews.

Председатель правительства обсудил 9 марта с Кириленко ситуацию с теплоснабжением на Донбассе, которая ухудшилась после того, как "Донецкоблгаз" вопреки постановлению Кабинета министров отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго",

"Павел Кириленко сообщил, что по факту отключения котельных зарегистрированы 82 уголовных производства по ст. 356 УК Украины и уголовное производство по ч. 2 ст. 384 УК", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта "Нафтогаз" прекратил поставки газа в Донецкую область. Причиной такого решения назвали большую задолженность перед "Нафтогазом".

Денис Шмыгаль Украина Донбасс газ Нафтогаз

 
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