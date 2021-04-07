Поставщиков газа обязали ежемесячно отчитываться о ценах

Раньше их отчеты были ежеквартальные

Раньше их отчеты были ежеквартальные

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Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) внесла изменения в порядке отчетности поставщиков о ценах на газ.

Решение было принято на заседании регулятора 7 апреля, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Как отмечалось в ходе заседания, предыдущие формы отчетности для газоснабжающих компаний предусматривали ежеквартальные отчеты. Вместе с тем, поскольку вопрос приобрел значительный общественный резонанс, вводится месячная отчетность о ценах на газ.

Поставщики должны подавать такую отчетность в период до 20 числа месяца, идущего за отчетным.

Как сообщалось, 5 марта НКРЭКУ одобрила введение годового продукта цены на газ с 1 мая. Проект будет направлен на дальнейшее обсуждение в течение месяца.