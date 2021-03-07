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07 марта 2021, 14:21 408

"Донецкоблгаз" самоуправно остановил газоснабжение для 59 котельных - полиция открыла дело

07 марта 2021, 14:21 408
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Работа котельных возобновлена
Работа котельных возобновлена
Фото из открытых источников
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Полиция открыла уголовное производство против "Донецкоблгаза", который в нарушение постановления Кабмина и вопреки снижению температуры перекрыл газоснабжение для 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго".

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook, передает RegioNews.

По словам Кириленко, действия "Донецкоблгаза" угрожали жителям области и могли привести к разрушению систем централизованного отопления.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 356 УК Украины – самоуправство. Таким стал ответ правоохранителей на самоуправные действия частного акционерного общества "Донецкоблгаз", - написал Кириленко.

Он уточнил, что коммунальное предприятие "Донецктеплокоммунэнерго" эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом 3048 жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и еще 574 объекты инфраструктуры.

В дальнейшем привлеченными к следственным действиям специалистами областного коммунального предприятия было возобновлено газоснабжение в указанных котельных и восстановлено их работу в нормальном режиме, - добавил председатель ОГА.

Как сообщалось, вчера "Нафтогаз" прекратил поставки газа в Донецкую область. Причиной такого решения назвали большую задолженность перед "Нафтогазом".

газ полиция коммунальные предприятия ОГА Донецк облгазы

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