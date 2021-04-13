Против всех подсанкционных контрабандистов возбудили дела, - СБУ

Эти дела расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами

Эти дела расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами

Фото из открытых источников

Относительно так называемой "десятки контрабандистов", против которых Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции, заведены уголовные производства.

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Артем Дехтяренко.

"В отношении фигурантов санкционного списка, решение о которых было принято на заседании СНБО в рамках борьбы с контрабандой, сообщаю, что в отношении них ранее было открыто ряд соответствующих уголовных производств. Они расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами", — сказал он.

Спикер отметил, что о деталях дел будет сообщено сразу, как позволят процессуальные нормы и разглашение этих сведений не повредит расследованию.

Напомним, ранее стали известны имена топ-10 контрабандистов, против которых СНБО 2 апреля ввела санкции.