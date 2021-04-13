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13 апреля 2021, 18:27 308

Против всех подсанкционных контрабандистов возбудили дела, - СБУ

13 апреля 2021, 18:27 308
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Эти дела расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами
Эти дела расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами
Фото из открытых источников
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Относительно так называемой "десятки контрабандистов", против которых Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции, заведены уголовные производства.

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Артем Дехтяренко.

"В отношении фигурантов санкционного списка, решение о которых было принято на заседании СНБО в рамках борьбы с контрабандой, сообщаю, что в отношении них ранее было открыто ряд соответствующих уголовных производств. Они расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами", — сказал он.

Спикер отметил, что о деталях дел будет сообщено сразу, как позволят процессуальные нормы и разглашение этих сведений не повредит расследованию.

Напомним, ранее стали известны имена топ-10 контрабандистов, против которых СНБО 2 апреля ввела санкции.

санкции Украина СБУ РНБО криминальное дело

 
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