Компенсации за задержку зарплат и пенсий: Кабмин принял новые правила
Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок компенсаций гражданам потери части денежных доходов в связи с нарушением сроков их выплаты.
Соответствующее решение принято без обсуждения на заседании правительства в среду, 14 апреля, передает RegioNews.
Предыдущий такой Порядок был утвержден еще в 2001 году и нуждался в приведении в соответствие с Законом, принятым в феврале 2021-го.
Согласно пояснительной записки проекта постановления, документом предлагается определить виды денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых гражданам производится компенсация, включив в них пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством), социальные выплаты, стипендии, заработную плату (денежное обеспечение), сумму индексации денежных доходов граждан, суммы возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья, и суммы, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение ущерба в случае потери кормильца.
В сравнительной таблице к проекту постановления отмечается, что компенсация производится за счет источников, из которых осуществляются соответствующие выплаты, а именно — средств Пенсионного фонда Украины, Фонда социального страхования Украины, Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, целевых социальных фондов, а также средств, направляемых на их выплату из бюджета.
Отмечается, что целью разработки документа является приведение Порядка проведения компенсации гражданам потери части денежных доходов в связи с нарушением сроков их выплаты, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 февраля 2001 № 159 в соответствие к Закону Украины 4 февраля 2021 № 1214 - ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты”.
Как сообщалось, вчера нардепы вернули выплаты больничных в случае болезни или травм. Соответствующее решение поддержали 304 народных депутата.
Ранее, в марте, Фонд соцстрахования предупреждал о задержках выплат больничных и декретных. Есть задержки в сроках финансирования.