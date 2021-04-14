Компенсації за затримку зарплат і пенсій: Кабмін ухвалив нові правила

Відшкодовуватимуть затримку за рахунок джерел, з яких здійснюються відповідні виплати

Відшкодовуватимуть затримку за рахунок джерел, з яких здійснюються відповідні виплати

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку компенсацій громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати.

Відповідне рішення ухвалено без обговорення на засіданні уряду в середу, 14 квітня, передає RegioNews.

Попередній такий Порядок був затверджений ще у 2001 році і потребував приведення у відповідність до Закону, прийнятого в лютому 2021-го.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, документом пропонується визначити види грошових доходів, за порушення термінів виплати яких громадянам проводиться компенсація, включивши до них пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством), соціальні виплати, стипендії, заробітну плату (грошове забезпечення), суму індексації грошових доходів громадян, суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, та суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.

У порівняльній таблиці до проєкту постанови зазначається, що компенсація проводиться за рахунок джерел, з яких здійснюються відповідні виплати, а саме — коштів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інших цільових соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету.

Зазначається, що метою розроблення документу є приведення Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 № 159 у відповідність до Закону України 4 лютого 2021 № 1214- ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати”.

Як повідомлялося, учора нардепи повернули виплати лікарняних у разі хвороби або травм. Відповідне рішення підтримали 304 народних депутати.

Раніше, у березні, Фонд соцстрахування попереджав про затримки виплат лікарняних і декретних. Є затримки в термінах фінансування.