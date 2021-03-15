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15 марта 2021, 20:06 9

Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных

15 марта 2021, 20:06 9
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Есть задержки в сроках финансирования
Есть задержки в сроках финансирования
Фото из открытых источников
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Фонд социального страхования Украины предупреждает о задержках выплат больничных и декретных, однако уверяет, что выплаты будут произведены в полном объеме.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Фонда соцстрахования.

Мы делаем все возможное, чтобы вы получили помощь как можно скорее, однако на сегодня есть задержки в сроках финансирования, - сообщается в пресс-релизе фонда.

По информации фонда, на сегодня задержка составляет 21 рабочий день, или 1,8 млрд грн.

Кроме того, не профинансированы заявления-расчеты на сумму 800 млн грн, их срок оплаты составляет 10 рабочих дней согласно законодательства.

В ноябре 2020 года мы финансировали больничные и декретные в течение одного рабочего дня после получения заявления-расчета от работодателя, вместо 10 рабочих дней, определенных законодательством. Однако на сегодня доходов фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат, - сообщает фонд.

В фонде страхования уточняют, что имеющаяся задолженность была накоплена в декабре из-за резкого роста расходов.

Из-за пандемии существенно возросли расходы по больничным, также на нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и пр., - сообщает фонд.

По информации фонда, в декабре 2020 года фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд грн, что на 1,5 млрд грн больше, чем в декабре 2019 года.

При этом фонд уточняет, что с 2021 года ежемесячные поступления в бюджет фонда покрывают расходы за тот же период, а к задержке выплат привела накопленная в конце 2020 года задолженность.

Как сообщалось 4 февраля, Рада приняла закон, который предусматривает компенсации за задержки пенсий и зарплат. Также нардепы актуализировали перечень фондов общегосударственного обязательного социального страхования.

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