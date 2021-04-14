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Кабмин одобрил увольнение главы Кировоградской ОГА Назаренко
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14 апреля 2021, 14:16 228

Кабмин одобрил увольнение главы Кировоградской ОГА Назаренко

14 апреля 2021, 14:16 228
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Соответствующее решение было принято по соглашению сторон
Соответствующее решение было принято по соглашению сторон
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Кабинет Министров согласовал увольнение с должности главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко.

Об этом в Facebook сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

Чиновники проголосовали за: освобождение Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской ОГА (по соглашению сторон)", - сообщил Мокан.

Ранее сообщалось, что 27 августа 2020 года Зеленский представил нового председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко.

Напомним, 25 июня 2020 года задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ, он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

Кабмин ОГА Кировоградская область должность Андрей Назаренко

 
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