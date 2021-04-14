Кабмин одобрил увольнение главы Кировоградской ОГА Назаренко
Кабинет Министров согласовал увольнение с должности главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко.
Об этом в Facebook сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.
Чиновники проголосовали за: освобождение Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской ОГА (по соглашению сторон)", - сообщил Мокан.
Ранее сообщалось, что 27 августа 2020 года Зеленский представил нового председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко.
Напомним, 25 июня 2020 года задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ, он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.