В Киеве продлили локдаун до конца апреля

Решение приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС

Решение приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС

Фото из открытых источников

В столице введенный 5 апреля локдаун продлили до 30 апреля включительно.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время своего брифинга, передает RegioNews.

По словам Виталия Кличко, если этого не сделать, то смертей будет гораздо больше.

У нас нет другого выхода. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше, - сказал мэр Киева.

К примеру, только за последние сутки в столице госпитализировали 536 человек.

Новые ограничения не вводятся, поэтому в городе остаются следующие ограничения:

Общественный транспорт будет работать по специальным пропускам пассажиров для перевозок сотрудников предприятий критической инфраструктуры.

Школы и детсады остаются закрытыми.

Руководители учреждений, предприятий, заведений и в дальнейшем по возможности работать дома или пойти в отпуск.

Заведения общепита работают на вынос или доставку.

Продуктовые ярмарки остаются запрещены.

Мэр призвал правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами.

Как сообщалось, в Киеве у стен КГГА митингуют Фопы: хотят поговорить с мэром. Протестующие требуют отмены продолжение локдауну для рынков, ярмарок и торговых центров.

Ранее в Киеве продлили запрет на проведение продуктовых ярмарок. Их запретили 1 апреля из-за ухудшения ситуации с COVID-19.