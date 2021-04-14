В Киеве у стен КГГА митингуют ФОПы: хотят поговорить с мэром

Протестующие требуют отмены продления локдауна для рынков, ярмарок и торговых центров

Протестующие требуют отмены продления локдауна для рынков, ярмарок и торговых центров

Фото: PavlovskyNews

В Киеве у стен Киевской городской государственной администрации на Крещатике протестуют предприниматели против продления локдауна. Учасники акции требуют, чтоб к ним вышел мэр Киева Виталий Кличко

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Лидер движения предпринимателей Сергей Доротич заявил, что Кличко живет понятиями "лихих 90-х", которые его воспитали.

Так вы так и скажите, что мы по понятиям должны жить. Ваши действия законными назвать нельзя", - обратился он к Кличко.

На месте присутствуют около сотни митингующих. Акцию предприниматели назвали "Требуем право на труд!".

Протестующие требуют отмены продления локдауна для рынков, ярмарок на свежем воздухе и торговых центров.

Напомним, ранее в Киеве ФОПы митинговали против строгого карантина.