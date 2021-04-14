В Украине еще две области могут попасть в "красную" зону

В этих регионах более чем три дня превышены два показателя COVID-19

В этих регионах более чем три дня превышены два показателя COVID-19

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Луганская и Донецкая области соответствуют попаданию в "красную" зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством здравоохранения, пишет RegioNews. Так, в Донецкой области превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования за последние три дня этот показатель составляет 21%, 21,5% и 22% при норме 20%. Также превышен показатель госпитализаций - 73,9, 75,5 и 76,1 при норме 60. Эти же показатели превышены и в Черкасской области - 22,9%, 25% и 23,2%, а также 92,3%, 91,8% и соответственно 89,7%. Напомним, что в Украине за сутки выявили свыше 14 тысяч новых случаев коронавируса.

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