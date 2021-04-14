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14 апреля 2021, 10:59 11

В Украине еще две области могут попасть в "красную" зону

14 апреля 2021, 10:59 11
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В этих регионах более чем три дня превышены два показателя COVID-19
В этих регионах более чем три дня превышены два показателя COVID-19
Фото из открытых источников
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Луганская и Донецкая области соответствуют попаданию в "красную" зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством здравоохранения, пишет RegioNews.

Так, в Донецкой области превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования за последние три дня этот показатель составляет 21%, 21,5% и 22% при норме 20%.

Также превышен показатель госпитализаций - 73,9, 75,5 и 76,1 при норме 60. Эти же показатели превышены и в Черкасской области - 22,9%, 25% и 23,2%, а также 92,3%, 91,8% и соответственно 89,7%.

Напомним, что в Украине за сутки выявили свыше 14 тысяч новых случаев коронавируса.

Украина карантин Минздрав область зона

 
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