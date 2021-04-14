Стали известны механизмы поддержки киевских предпринимателей на время усиленного карантина

Обязательным условием для получения пособия является регистрация предприятия и уплата налогов в городе Киеве

Обязательным условием для получения пособия является регистрация предприятия и уплата налогов в городе Киеве

Депутаты Киевского горсовета на своем заседании 8 апреля приняли решение снизить ставку по банковским кредитам для столичных предпринимателей на период ограничительных мер, которые будут действовать в условиях усиленного карантина. Теперь стало известно, как именно бизнес может воспользоваться теми возможностями, которые им предоставляют изменения в Программе финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

О правилах и механизмах оформления льготных кредитов стало известно из сообщения, депутата Киевсовета, председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислава Трубицына на его странице в Facebook.

"Речь идет о компенсации ставок по кредитам. Причем, согласно нашим предложениям, компенсация составит 99% от ставки, которую назначит банк. То есть киевская власть фактически берет на себя уплату по процентам, а предпринимателю придется возвращать только тело кредита, который он получил на развитие своего бизнеса", - сообщил Владислав Трубицын.

Обязательным условием для получения пособия является регистрация предприятия и уплата налогов в городе Киеве. Правда, мощности производства частично или полностью могут размещаться в Киевской области.

"Сферами наибольшего внимания для выделения средств являются сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, торговля, транспорт, строительство, гостинично-ресторанный бизнес, образование, информация и телекоммуникации. Но и другие виды деятельности также могут рассматриваться", - отметил депутат.

Он также привел перечень банков-участников Программы, к которым могут обращаться предприниматели:

- АТ"Кредобанк"

- АО "ПроКредитБанк"

- АО "КредитВестБанк"

- АО "Ощадбанк"

- АО "Мегабанк"

- АО "Банк Альянс"

- АТКБ "ПриватБанк"

- ПАО"Банк Восток"

- АО"КБ "Глобус"

- АО"Альфа-Банк"

- АО"ОТП Банк"

По словам Трубицына, "после того, как банк убедится, что предприниматель и его деятельность соответствуют определенным критериям, заключается соответствующее кредитное соглашение. Город, в свою очередь, заключив договоры с банковскими учреждениями, впоследствии за этими соглашениями компенсирует банкам средства".

Депутат надеется, что столичные предприниматели воспользуются возможностью получить кредиты по Программе финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и убежден, что именно таких решений сегодня ждут те предприниматели, которые ведут легальный бизнес – создают рабочие места и платят налоги.

В умовах карантину та обмежувальних заходів в роботі бізнесу ми працюємо над тим, щоб максимально допомогти столичним... Posted by Владислав Трубіцин on Monday, April 12, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что Трубицын возглавит комиссию Киевсовета по контролю за незаконными временными сооружениями.