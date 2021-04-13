В Киеве продлили запрет на проведение продуктовых ярмарок

Их запретили 1 апреля из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Их запретили 1 апреля из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Фото: из открытых источников

В Киеве городские власти 12 апреля продлили запрет на проведение продуктовых ярмарок во время карантина.

Об этом в Facebook сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА, передает RegioNews.

В городской администрации рассказали, что запрет на проведение ярмарок на территории Киева будет действовать до отдельного распоряжения. Точной даты, до которой действует запрет, пока не называют.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Киеве и с целью снижения темпов распространения острой респираторной болезни COVID-19... продлен запрет на территории города Киева на проведение ярмарочных мероприятий до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее у Кличко сказали, сколько дней еще нужно для отключения отопления в столице.