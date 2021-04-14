14:16  14 квітня
Кабмін схвалив звільнення голови Кіровоградської ОДА Назаренка
10:46  14 квітня
Ліквідація ОАСК: в суді вважають рішення Зеленського спробою переходу на зовнішнє управління
08:11  14 квітня
На Донбасі загострення: загинув військовослужбовець, трьох бійців поранено
UA | RU
UA | RU
14 квітня 2021, 12:53 105

У Києві продовжили локдаун до кінця квітня

14 квітня 2021, 12:53 105
Читайте также на русском языке
Рішення прийняла міська комісія з ТЕБ та НС
Рішення прийняла міська комісія з ТЕБ та НС
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У столиці введений 5 квітня локдаун продовжили до 30 квітня включно.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час свого брифінгу, передає RegioNews.

За словами Віталія Кличка, якщо цього не зробити, то смертей буде набагато більше.

У нас немає іншого виходу. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше, - сказав мер Києва.

До прикладу, тільки за останню добу в столиці госпіталізували 536 людей.

Нові обмеження не вводятся, тож у місті залишаються такі обмеження:

Громадський транспорт працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Школи та дитсадки залишаються закритими.

Керівники установ, підприємств, закладів мають і надалі за можливості працювати вдома чи піти у відпустку.

Заклади громадського харчування працюють на винос чи доставку.

Продуктові ярмарки залишаються заборонені.

Мер закликав правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами.

Як повідомлялося, у Києві біля стін КМДА мітингують ФОПи: хочуть поговорити з мером. Протестувальники вимагають скасування продовження локдауну для ринків, ярмарків і торгових центрів.

Раніше у Києві продовжили заборону на проведення продуктових ярмарків. Їх заборонили 1 квітня через погіршення ситуації із COVID-19.

Київ карантин COVID-19 Віталій Кличко локдаун захворюваність

Стали відомі механізми підтримки київських підприємців на час посиленого карантину
14 квітня 2021, 12:46
Вчені розповіли, коли в Україні поменшає кількість смертей від коронавірусу
14 квітня 2021, 11:55
В Україні ще дві області можуть потрапити до "червоної" зони
14 квітня 2021, 10:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram