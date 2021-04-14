У Києві продовжили локдаун до кінця квітня

Рішення прийняла міська комісія з ТЕБ та НС

Рішення прийняла міська комісія з ТЕБ та НС

Фото з відкритих джерел

У столиці введений 5 квітня локдаун продовжили до 30 квітня включно.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час свого брифінгу, передає RegioNews.

За словами Віталія Кличка, якщо цього не зробити, то смертей буде набагато більше.

У нас немає іншого виходу. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше, - сказав мер Києва.

До прикладу, тільки за останню добу в столиці госпіталізували 536 людей.

Нові обмеження не вводятся, тож у місті залишаються такі обмеження:

Громадський транспорт працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Школи та дитсадки залишаються закритими.

Керівники установ, підприємств, закладів мають і надалі за можливості працювати вдома чи піти у відпустку.

Заклади громадського харчування працюють на винос чи доставку.

Продуктові ярмарки залишаються заборонені.

Мер закликав правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами.

Як повідомлялося, у Києві біля стін КМДА мітингують ФОПи: хочуть поговорити з мером. Протестувальники вимагають скасування продовження локдауну для ринків, ярмарків і торгових центрів.

Раніше у Києві продовжили заборону на проведення продуктових ярмарків. Їх заборонили 1 квітня через погіршення ситуації із COVID-19.