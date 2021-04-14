Ученые рассказали, когда в Украине уменьшится количество смертей от коронавируса

За прошедшие сутки в Украине умерло почти 500 человек

За прошедшие сутки в Украине умерло почти 500 человек

Рixabay

В Украине пока продолжится пик с летальными случаями от коронавируса. Снижение смертности можно ожидать на следующей неделе.

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на прогноз Национальной академии наук Украины.

"По летальным последствиям пиковый период еще не преодолен, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе", - сообщили ученые.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине выявили 14 553 новых случая коронавирус. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях. Также в стране подтвердили 467 летальных случаев от COVID за вчера. Всего с начала пандемии умерли 38 225 человек.