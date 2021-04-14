Ученые рассказали, когда в Украине уменьшится количество смертей от коронавируса
За прошедшие сутки в Украине умерло почти 500 человек
За прошедшие сутки в Украине умерло почти 500 человек
В Украине пока продолжится пик с летальными случаями от коронавируса. Снижение смертности можно ожидать на следующей неделе.
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на прогноз Национальной академии наук Украины.
"По летальным последствиям пиковый период еще не преодолен, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе", - сообщили ученые.
Напомним, что за минувшие сутки в Украине выявили 14 553 новых случая коронавирус. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях. Также в стране подтвердили 467 летальных случаев от COVID за вчера. Всего с начала пандемии умерли 38 225 человек.
Вакцинация в Украине: на Черкасщине и Киевщине за сутки не сделали ни одной прививкиВсе новости »
14 апреля 2021, 10:16В Запорожье из-за критической COVID-ситуации могут остановить транспорт
13 апреля 2021, 12:25
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год