08:59  14 апреля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев
10:46  14 апреля
Ликвидация ОАСК: в суде считают решение Зеленского попыткой перехода на внешнее управление
08:11  14 апреля
На Донбассе обострение: погиб военнослужащий, трое бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2021, 11:55 9

Ученые рассказали, когда в Украине уменьшится количество смертей от коронавируса

14 апреля 2021, 11:55 9
Читайте також українською мовою
За прошедшие сутки в Украине умерло почти 500 человек
За прошедшие сутки в Украине умерло почти 500 человек
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Украине пока продолжится пик с летальными случаями от коронавируса. Снижение смертности можно ожидать на следующей неделе.

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на прогноз Национальной академии наук Украины.

"По летальным последствиям пиковый период еще не преодолен, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе", - сообщили ученые.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине выявили 14 553 новых случая коронавирус. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях. Также в стране подтвердили 467 летальных случаев от COVID за вчера. Всего с начала пандемии умерли 38 225 человек.

коронавирус Украина смерти ученые локдаун

Вакцинация в Украине: на Черкасщине и Киевщине за сутки не сделали ни одной прививки
14 апреля 2021, 10:16
В Запорожье из-за критической COVID-ситуации могут остановить транспорт
13 апреля 2021, 12:25
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua