"Не айкос-френдли": Стефанчук предложил запретить курить в стенах парламента

Так он отреагировал на жалобу нардепа от ОПЗЖ, которому "воняет"

Так он отреагировал на жалобу нардепа от ОПЗЖ, которому "воняет"

Фото из открытых источников

Первый вице-спикер ВР призвал нардепов использовать айкосы для курения только в отведенных для этого местах, ссылаясь на «уважение к правам человека».

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал сегодня на заседании парламента, передает RegioNews.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь” Александр Лукашев в своем выступлении сообщил, что якобы у входа в сессионный зал ВР "полицейский потерял сознание” - потому что он задыхается от "того штына от IQOSов".

Там в кулуарах невозможно находиться. И полицейский обратился ко мне как к народному депутату с просьбой озвучить эту ситуацию. Потому что он не может дальше выполнять свои профессиональные обязанности, – пожаловался Лукашев, призвав Стефанчука "сделать объявление”.

Также Лукашев пожаловался на то, что "журналисты из неоппозиционных СМИ... создали невозможную атмосферу в мужском туалете".

Стефанчук выразил полное согласие с Лукашевым по айкосам но не отреагировал на "атмосферу в мужских туалетах".

Вы абсолютно правильно сказали. Хочу обратиться к аппарату Верховной Рады, народным депутатам: Верховная Рада не является IQOS Friendly, поэтому я очень прошу использовать их только в отведенных местах, – подчеркнул Стефанчук

Он также заверил, что будет за это очень благодарен нардепам, "потому что уважение прав человека начинается с того, что мы создаем необходимые возможности".

Борцы права пользователей IQOSов, которых немало в Раде и в ОП, в дискуссию не вступали.

Справка

IQOS ("айкос”) – система нагревания табака. Во время работы прибора происходит нагрев прессованного табачного продукта и выделение аэрозолей, содержащих никотин и другие химические вещества, которые потребляются курильщиками путем вдыхания.