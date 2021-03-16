СБУ разоблачила фейковые ремонты на миллионы гривен в "Укрзализныце"

Для сокрытия сделки дельцы сфальсифицировали техническую и бухгалтерскую документацию

Для сокрытия сделки дельцы сфальсифицировали техническую и бухгалтерскую документацию

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему хищения средств АО "Укрзализныця" через фиктивное выполнение ремонтных работ дизельгенераторов. Состояние такого оборудования важно для обеспечения безопасности движения на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленники действовали при поддержке некоторых руководителей подразделений АО "Укрзализныця". Задокументировано, что, вопреки условиям договора, вместо выполнения капитальных ремонтных работ существующих на балансе дизельгенераторов, дельцы закупили дешевое оборудование неизвестного происхождения", - сообщили оперативники.

Экспертиза подтвердила, что через сделку АО "Укрзализныця" нанесен ущерб почти на 2 млн грн.

В настоящее время сообщено о подозрении главному инженеру одного из подразделений регионального филиала Юго-Западная железная дорога АО "Укрзализныця" по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются процессуальные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Напомним, ранее глава правления УЗ заявлял, что Укрзализныця сократит почти треть штата центрального офиса. Оптимизировать рабочие профессии не будут.