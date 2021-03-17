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17 марта 2021, 14:56 6

"Укрзализныця" и в дальнейшем будет запускать спецрейсы в "красную" зону

17 марта 2021, 14:56 6
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Там считают, что спецрейсы являются компромиссным решением
Там считают, что спецрейсы являются компромиссным решением
Фото из открытых источников
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"Укрзализныця" продолжит запускать специальные рейсы в "красную зону" до отмены карантинных ограничений. В настоящее время готовятся дать до конца марта.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, пишет RegioNews.

По его словам, спецрейсы являются компромиссным решением, поскольку УЗ считает, что остановка железнодорожного сообщения не является эффективной.

"По сути это те же маршрутные рейсы, которые просто в отдельные даты мы открываем. Мы сейчас сделали первую волну, после 8 марта - в Черновцы, Закарпатье и Ивано-Франковская область, в самые пиковые даты людей вывезли. То же самое сейчас делаем на этой неделе и на следующей неделе", - отметил Перцовский.

Он также подчеркнул, что железнодорожное сообщение особо не способствует распространению эпидемии. А с учетом того, что многие пассажиры доезжают до поездов на автобусах, ограничения на высадку и посадку в "красных зонах" являются номинальными.

По его словам, запуск спецрейсов согласовывается с ОГА, Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.

"Обычно это дни с наибольшей нагрузкой. Сейчас мы подаем так, чтобы в пятницу-субботу люди могли туда поехать и в воскресенье вернуться. Как только будут согласованы, сразу УЗ на своем сайте и в Facebook все анонсирует", - отметил Перцовский.

На сегодня рассматривается возможность запускать спецрейсы в "красные зоны" в отдельные дни.

Ранее в "Укрзализныце" назвали условие, при котором в "красные зоны" могут запустить новые спецрейсы.

Украина Укрзализныця поезд красная зона зона

 
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