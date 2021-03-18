Прем’єр доручив чотирьом міністрам надати ТСК ВР аналіз роботи Укрзалізниці

На аналіз роботи АТ від 2015 року дається одноденний термін

На аналіз роботи АТ від 2015 року дається одноденний термін

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Прем’єр-міністр Шмигаль дав доручення міністрам розглянути звернення Тимчасової слідчої комісії ВР, що займається питанням перевірки та оцінки стану АТ «Укрзалізниця», та надати відповідну інформацію.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Кабінету міністрів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністрам розглянути звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що займається питанням перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця" та надати відповідну інформацію.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, Міністр фінансів Сергій Марченко та Міністр юстиції Денис Малюська повинні в одноденний термін розглянути звернення, проаналізувати роботу АТ "Укрзалізниця", починаючи з 2015 року. Зокрема, діяльність наглядової ради і правління державного підприємства за 2017-2021 роки. Після опрацювання звернення міністри мають надати аналітичну інформацію для тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, — зазначено в дорученні.

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