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18 березня 2021, 18:41 3

Прем’єр доручив чотирьом міністрам надати ТСК ВР аналіз роботи Укрзалізниці

18 березня 2021, 18:41 3
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На аналіз роботи АТ від 2015 року дається одноденний термін
На аналіз роботи АТ від 2015 року дається одноденний термін
Фото з відкритих джерел
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Прем’єр-міністр Шмигаль дав доручення міністрам розглянути звернення Тимчасової слідчої комісії ВР, що займається питанням перевірки та оцінки стану АТ «Укрзалізниця», та надати відповідну інформацію.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Кабінету міністрів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністрам розглянути звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що займається питанням перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця" та надати відповідну інформацію.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, Міністр фінансів Сергій Марченко та Міністр юстиції Денис Малюська повинні в одноденний термін розглянути звернення, проаналізувати роботу АТ "Укрзалізниця", починаючи з 2015 року. Зокрема, діяльність наглядової ради і правління державного підприємства за 2017-2021 роки. Після опрацювання звернення міністри мають надати аналітичну інформацію для тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, — зазначено в дорученні.

Як повідомлялося, учора Кабмін звільнив главу "Укрзалізниці" Жмака. Обов'язки голови поклали на Івана Юрика.

Раніше СБУ викрила фейкові ремонти на мільйони гривень в "Укрзалізниці". Для приховування оборудки ділки сфальсифікували технічну та бухгалтерську документацію.

Укрзализныця прем'єр міністр Деніс Шмигаль ТСК Верховна Рада Кабмін

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