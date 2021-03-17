Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Жмака
Обязанности главы возложили на Ивана Юрика
Обязанности главы возложили на Ивана Юрика
Кабинет министров согласовал досрочное прекращение полномочий главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.
Обязанности главы возложили на Ивана Юрика. Он является членом правления "Укрзализныци".
Напомним, Владимир Жмак был назначен председателем правления "Укрзализныци" 26 августа 2020 года. Ранее он работал в наблюдательном совете "Киевстара".
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил ВСК по расследованию ситуации в УЗ предоставить в однодневный срок информацию относительно работы компании в 2015-2021 года.
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