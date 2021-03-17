Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Жмака

15 марта 2021

Линия раскола: как отомстит Дубинский за свое исключение из партии Зеленского

Банковой вряд ли удастся предотвратить распад ячейки «Слуги народа» в столичном регионе, а это в свою очередь перевернет с ног на голову нынешнюю ситуацию в Киевском облсовете и откроет дорогу для рев...