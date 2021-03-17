Председатель ВСК по расследованию пожаров на Луганщине инициирует увольнение главы ВГА Гайдая

Решение обратиться к премьеру и президенту относительно увольнения Гайдая принято единогласно членами ВСК

Решение обратиться к премьеру и президенту относительно увольнения Гайдая принято единогласно членами ВСК

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Члены ВСК единогласно приняли решение об обращении к премьер-министру и президенту Украины относительно освобождения Гайдая с занимаемой должности и Александра Стрюка с должности главы ВГА Северодонецка в связи с нарушением ими законодательства Украины.

Об этом сказал председатель ВСК Горбенко на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области в 2020 году Руслан Горбенко (фракция "Слуга народа") инициирует обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому об увольнении главы Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

Я, как председатель ВСК, обязан инициировать вопрос об обращении к президенту Украины об увольнении главы Луганской ВГА, - сказал Горбенко.

Он сообщил, что члены ВСК на своем заседании во вторник единогласно приняли решение об обращении к премьер-министру и президенту Украины относительно освобождения Гайдая с занимаемой должности и Александра Стрюка с должности главы военно-гражданской обладминистрации Северодонецка в связи с нарушением ими законодательства Украины.

По словам Горбенко, ВСК также поддержала обращение к Совету национальной безопасности и обороны с просьбой заслушать Гайдая об организации деятельности по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с масштабными лесными пожарами на территории Луганской области в прошлом году, и о принятии решения относительно соответствия Гайдая занимаемой должности.

Председатель ВСК также сообщил, что комиссия решила обратиться к министру внутренних дел с просьбой отстранить главу ГСЧС Луганской области Михаила Пшика от исполнения обязанностей и дать оценку его деятельности во время ликвидации лесных пожаров.

Как сообщалось, главу Луганской администрации Гайдая подозревают в халатности из-за пожаров в области. В этом деле также фигурируют работники ГСЧС, которые тушили пожары только на бумаге.

Напомним, 30 сентября на Луганщине в шести селах одновременно вспыхнули пожары. Местная власть считает, что это произошло не случайно.

2 октября под огнем пожаров на Луганщине находилось более 13 тысяч гектаров. Под угрозой 32 населенных пункта области.

5 октября в Луганской области из-за поджога детонировали боеприпасы. Новый масштабный пожар зафиксировали вблизи линии разграничения.

Только 8 октября все очаги огня пожаров на Луганщине были ликвидированы. По факту пожаров открыто 14 уголовных производств.

13 октября Кабмин выделил 185 тыс. грн на помощь пострадавшим.Жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек.