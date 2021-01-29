На Буковине чиновники-фискалы "крышевали" экспорт орехов в обход налогообложения. Убытки – 258 млн грн
На Буковине СБУ разоблачила должностных лиц фискальной службы, которые нанесли ущерб госбюджету на сумму свыше 250 миллионов гривен.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Черновицкой области.
Служба безопасности Украины разоблачила на Буковине противоправную деятельность группы должностных лиц фискальной службы, которые организовали схему незаконного экспорта агропродукции.
Руководители отдельных подразделений ГУ ДФС в Черновицкой области действовали по сговору с представителями коммерческих структур. Чиновники способствовали коммерсантам в вывозе через подконтрольные фиктивные фирмы крупных партий грецких орехов. Продукцию поставляли в страны ЕС и Ближнего Востока по сфальсифицированным сопроводительными документами, - сообщают в ведомстве.
По предварительным оценкам, действия чиновников привели к непоступлению в государственный бюджет Украины налогов, сборов и других обязательных платежей на почти 258 миллионов гривен.
По результатам обысков на таможенных постах, органах государственной фискальной службы, местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документацию, черновые записи, печати и штампы, которые могут свидетельствовать о проведении незаконной деятельности.
Пока 11 лицам сообщено о подозрении, проводятся следственные действия.
Напомним, сегодня в Полтаве задержали ексчиновника по подозрению во взяточничестве.