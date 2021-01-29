На Буковине чиновники-фискалы "крышевали" экспорт орехов в обход налогообложения. Убытки – 258 млн грн

Продукцию поставляли в страны ЕС и Ближнего Востока по сфальсифицированным сопроводительными документами

Продукцию поставляли в страны ЕС и Ближнего Востока по сфальсифицированным сопроводительными документами

Фото СБУ

На Буковине СБУ разоблачила должностных лиц фискальной службы, которые нанесли ущерб госбюджету на сумму свыше 250 миллионов гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Черновицкой области.

Служба безопасности Украины разоблачила на Буковине противоправную деятельность группы должностных лиц фискальной службы, которые организовали схему незаконного экспорта агропродукции.

Руководители отдельных подразделений ГУ ДФС в Черновицкой области действовали по сговору с представителями коммерческих структур. Чиновники способствовали коммерсантам в вывозе через подконтрольные фиктивные фирмы крупных партий грецких орехов. Продукцию поставляли в страны ЕС и Ближнего Востока по сфальсифицированным сопроводительными документами, - сообщают в ведомстве.

По предварительным оценкам, действия чиновников привели к непоступлению в государственный бюджет Украины налогов, сборов и других обязательных платежей на почти 258 миллионов гривен.

По результатам обысков на таможенных постах, органах государственной фискальной службы, местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документацию, черновые записи, печати и штампы, которые могут свидетельствовать о проведении незаконной деятельности.

Пока 11 лицам сообщено о подозрении, проводятся следственные действия.

Напомним, сегодня в Полтаве задержали ексчиновника по подозрению во взяточничестве.