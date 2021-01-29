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29 января 2021, 17:36 116

На Буковине чиновники-фискалы "крышевали" экспорт орехов в обход налогообложения. Убытки – 258 млн грн

29 января 2021, 17:36 116
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Продукцию поставляли в страны ЕС и Ближнего Востока по сфальсифицированным сопроводительными документами
Продукцию поставляли в страны ЕС и Ближнего Востока по сфальсифицированным сопроводительными документами
Фото СБУ
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На Буковине СБУ разоблачила должностных лиц фискальной службы, которые нанесли ущерб госбюджету на сумму свыше 250 миллионов гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Черновицкой области.

Служба безопасности Украины разоблачила на Буковине противоправную деятельность группы должностных лиц фискальной службы, которые организовали схему незаконного экспорта агропродукции.

Руководители отдельных подразделений ГУ ДФС в Черновицкой области действовали по сговору с представителями коммерческих структур. Чиновники способствовали коммерсантам в вывозе через подконтрольные фиктивные фирмы крупных партий грецких орехов. Продукцию поставляли в страны ЕС и Ближнего Востока по сфальсифицированным сопроводительными документами, - сообщают в ведомстве.

По предварительным оценкам, действия чиновников привели к непоступлению в государственный бюджет Украины налогов, сборов и других обязательных платежей на почти 258 миллионов гривен.

По результатам обысков на таможенных постах, органах государственной фискальной службы, местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документацию, черновые записи, печати и штампы, которые могут свидетельствовать о проведении незаконной деятельности.

Пока 11 лицам сообщено о подозрении, проводятся следственные действия.

Напомним, сегодня в Полтаве задержали ексчиновника по подозрению во взяточничестве.

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