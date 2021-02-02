Киевские таможенники обнаружили в международной бандероли детали к истребителю "МиГ-29”

Отправитель задекларировал "запчасти"

Отправитель задекларировал "запчасти"

Фото: Киевской таможни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую таможню.

Прибор военного назначения, составляющую истребителя "МиГ-29", Киевская таможня обнаружила в международном почтовом отправлении в Мьянму.

Как отметил в декларации отправитель-киевлянин, в бандероли, которая следовала за границу, должны были находиться запчасти.

Однако, как установили таможенные эксперты, обнаруженный прибор – это автономная рулевая машина АРМ-150М" для летательных аппаратов военного назначения, а именно для управления по тангажу многоцелевого истребителя четвертого поколения "Миг-29". Однако, как известно, боевая и специальная военная техника вообще не может находиться в собственности граждан, - сообщают таможенники.

В ведомстве добавили, что согласно с украинским законодательством, вывоз таких приборов возможен только при наличии соответствующего разрешения или вывода Госэкспортконтроля. Такие документы таможни отправителем не предоставлялись.

Таким образом, киевлянин отправил за границу товар, пересылка которого через таможенную границу Украины в международных почтовых отправлениях запрещена как украинским законодательством, так и актами Всемирного почтового союза, - отмечается в сообщении.

Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по статьям 472 и 473 Таможенного кодекса Украины. Прибор изъят.

Київські митники у поштовому відправленні до М’янми вилучили складову винищувача "МіГ-29" Прилад військового... Posted by Київська митниця on Tuesday, February 2, 2021

Как сообщалось ранее, 23 января двохсот - и трьохсотграммовые глыбы янтаря вёз киевлянин в ОАЭ "как сувениры".

А 14 января золотые часы с бриллиантами на 1,5 млн пытались пронести через "зеленый коридор" в аэропорту "Борисполь". "ROLEX" и "ULYSSE NARDIN" были в ручной клади гражданина Армении, который прибыл авиарейсом из Еревана.