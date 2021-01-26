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26 января 2021, 10:19 321

На Волыни изъяли почти 200 килограммов контрабандного янтаря

26 января 2021, 10:19 321
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Цена конфискованного товара составляет 500 тысяч гривен
Цена конфискованного товара составляет 500 тысяч гривен
Фото: СБУ
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На Волыни сотрудники Службы безопасности Украины изъяли почти 180 килограммов незаконно добытого янтаря-сырца.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Жители Закарпатья скупали "солнечный камень" в местных нелегальных копателей. После сортировки и расфасовки злоумышленники переправляли янтарь в страны Евросоюза. Правоохранители задержали одного из скупщиков с партией "товара". По предварительным оценкам, минимальная стоимость янтаря составляет 0,5 миллиона гривен", - сообщили оперативники.

Изъятый "солнечный камень" направлено для проведения соответствующих экспертиз. Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Волыни остановили грузовик с контрабандным товаром стоимостью почти 5 миллионов.

СБУ деньги контрабанда Волынь янтарь
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