На Волыни изъяли почти 200 килограммов контрабандного янтаря

Цена конфискованного товара составляет 500 тысяч гривен

Цена конфискованного товара составляет 500 тысяч гривен

Фото: СБУ

На Волыни сотрудники Службы безопасности Украины изъяли почти 180 килограммов незаконно добытого янтаря-сырца.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Жители Закарпатья скупали "солнечный камень" в местных нелегальных копателей. После сортировки и расфасовки злоумышленники переправляли янтарь в страны Евросоюза. Правоохранители задержали одного из скупщиков с партией "товара". По предварительным оценкам, минимальная стоимость янтаря составляет 0,5 миллиона гривен", - сообщили оперативники.

Изъятый "солнечный камень" направлено для проведения соответствующих экспертиз. Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Волыни остановили грузовик с контрабандным товаром стоимостью почти 5 миллионов.