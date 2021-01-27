Хакеры из Харьковщины обокрали банки стран Европы и США на 2,5 млрд долларов

Чтобы их разоблачить, провели международную спецоперацию

Чтобы их разоблачить, провели международную спецоперацию

Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По результатам международной спецоперации Офисом Генерального прокурора совместно с сотрудниками Департамента киберполиции Национальной полиции Украины в координации с Евроюстом и Европолом и представителями правоохранительных органов США и Германии разоблачена группа хакеров, которая осуществляла массовые вмешательства в работу серверов банковских учреждений европейских стран и США.

По данным следствия, группа хакеров из Украины с 2014 года, используя вредоносное программное обеспечение - так называемый вирус-шифровальщик ("банковский троян"), предназначенный для похищения персональных данных – паролей, логинов и платежных данных, осуществляла массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США. Такими противоправными действиями был нанесен ущерб банкам на сумму около 2,5 миллиардов долларов США, - сообщают в Офисе генпрокурора.

В рамках досудебного расследования уголовного производства по факту создания с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыта, а также завладения чужим имуществом путем обмана (ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст. 190 УК Украины) проведена операция на территории г. Харькова и Харьковской области. В ходе обысков обнаружено и изъято компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого хакерами осуществлялась противоправная деятельность.

Собираются доказательства для сообщения о подозрении ряду причастных

Как сообщалось ранее, кіберполіція разоблачила злоумышленников на присвоении средств банков на почти 1,5 млн гривен. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

А на Виннитчине поймали группу хакеров, которые незаконно вмешались в электронные системы вузов. Злоумышленники похищали ответы на экзаменационные билеты.